Eksikleri tamamlarız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Doğan, "Bu sezon ilk 7 haftada, şampiyonluk sezonundan sadece bir puan az topladık. Fatih Tekke'de ısrarcı olmayız. İyi bir Trabzonsporlu, mesaisinin tamamına yakınını tesislerde geçiriyor. Tesislerde yatıp, kalkıyor. Şu an herkes motive, yönetimimiz de öyle. 8'de 8 de yapabilirdik. Tekke ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok karakterli oyuncu grubuna sahibiz, Savic kaptanlıktan sonra önemli bir duruş gösteriyor. Onana ve ailesi mutlu. Onuachu mutlu. Takımdaki diğer oyuncular da hocasından mutlu, eksikler var. Onlar da tamamlanacak. Hocamızın bir talebi olursa devre arasında istediği oyuncuları bünyeye katmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlerin Trabzonspor için daha olumlu olacağını düşünüyorum. Bu koltukta oturan herkesin hayali zirvedir, etrafında pek çok etkenin yerine gelmesi gerekiyor. Ekonomiyi yerinde tutmak gerekiyor. Sahada başarılı olamadıysak ekonomide olduk. Bir eksiklik varsa bana aittir" dedi.

AĞAOĞLU NEDEN AYRILDI?

Başkan Doğan şöyle devam etti: "Belli bir yol haritamız var ona şu ana kadar uyduk, niyetimiz çok iyi ekip olarak. Bir anda çok büyük sıkıntılarla karşı karşı kalacağımızı biliyorduk. Başkanımızın bırakmasıyla bir anda oldu. Ahmet bey ilk geldiği zaman da kulüp kötü noktadaydı, o da büyük mücadele verdi. Şampiyon olduktan sonraki dönem, şampiyonlar ligine gidilememesi transferlerin tutmaması gibi pek çok sıkıntı yaşandı. Herkes uğraştı, bazen olmayınca olmuyor. Toparlayıcı olmak lazım, Trabzonspor'un insanları suçlayarak bir yere gidecek hali yok. Keşke o süreci daha iyi yönetebilseydik. Tamamen iyi niyetimizden kaynaklı ama olumlu sonuçlanmadı. O zaman da diyordum Ahmet beyin ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetebilir bir pozisyonu yoktu. Ciddi bonservis bedelleri harcanmıştı, şampiyonlar ligi stadyum gelirinin olmaması gibi..."

HESAPLARA BLOKAJ GELDİ

"Transferin tam ortasında, vergi borçlarından kaynaklı hesaplarımıza blokaj gedi. Herkes vergi borcunu ödemek durumunda. O dönem 1 milyar üzerinde ödeme yapmamıza rağmen yaşandı. Sonrasında taksitlendirme yaptık. Duyurmadık, karşımızda bakanlık var, kulübün borsası var. Suçlayamazsın bu kulübün problemi, bakanlığı değil. Biz alışkınız dayak yemeye problem değil. Trabzonspor sevgisi farklı boyutta, taraftarlar da öyle bakıyorlar. Ben hepsine hak veriyorum ama işin arkasında pek çok iş var. Şampiyonluk olduk ama bir yıl cebimden verdik de olduk. Bunun sürdürebilirliği yok."

LİNÇ YEMEYEN YOK

"Sosyal medyada linç yemeyen yok. Musk, Trump, Putin herkes. İyi bir şey yazmak için kimse oraya girmiyor. İnsanlar oraya girince her şeyin kötü olduğu düşünülüyor. Küfür yemeden hakaret yemeden giden başkan yok. 5 yıl şampiyon yapsanda ediliyor. Sokaktaki taraftar önümü kesiyor, sarılıp konuşuyorum. Tanımadığım birisinin neyini okuyayım. Başkan istifa diyor, senin de canın sağ olsun. Seviyorum diyor sen de sağ ol."

GEÇEN SEZON KATLEDİLDİK

"Yönetimin hataları muhakkak vardır, daha da açık net söylenmez, ciddi hakem hataları yaşandı, resmen katledildik belki üçüncü bitirebilirdik. Ulaşım konusunda çalışılıyor ama olsun o sıkıntıyı da beraber çekeceğiz. Hiçbir yerde maçlara gidip gelmek kolay değil, bu böyle değil. Hocasına oyunculara sahip çıkın takımınızın yanında olun. Biz borcu da bitirsek, devre arasında da yapayım anlamı yok. Beraber olmadıkça o camia heyecanı oluşturmadıkça anlamı yok. Gücümüz oradan geliyor, İstanbul'da böyle bir sıkıntı yok."

TARAFTAR BİZİ YALNIZ BIRAKIYOR

"Şampiyonluğa oynadığımız yılda da maçların yarısı boştu. Başarı geldikçe dolmaya başladı. Bu duygunun değişmesi lazım, bugün Tonya'nın Vakfıkebir'in köyünden de gelip maçı izliyorsa şehirden de gelmesi lazım. Kırgınlıklar olabilir, zorluklar da olabilir. Bu işin keyfi ve tutkusu zaten burada. İyiyken herkes zaten burada. Kötü günlerde yalnızsın, takım da yalnız bırakılıyor. Dünyanın en büyük şehir takımıyız diyoruz, dünyanın her yerinde olan bir mantalite yok. Bu bizi en güçlü kılan şey. Trabzon şehrinin en büyük markası Trabzonspor. Takımın yanında olun."

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

"Şampiyon olduğumuz yıl 35 milyon euro civarındaydı takım bütçemiz. Bonuslarla 40 milyondu. Rakibimizin bütçesi de 50 milyon Euro'ydu. Rakiplerimiz artık bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyor. Bu farkla yarışma ihtimali yok. Herkesle her yerde güç savasında olurum. Oyuncu bazında farkın açıldığını söylemesem olmaz. Ekonomiyi dengeliyorum borçlarımı ödüyorum, aklı selim insanlar takdir ediyor. Edene de etmeyene de saygımız sonsun. Mücadelemizden de gram geri adım yok. 20-25 milyarların konuşulduğu yerde biz şu anda 2.5 milyar TL'deyiz."

UĞURCAN'IN BONSERVİSİ

"Uğurcan'ı iyi paraya sattık ama paranın hepsi gelmedi. Gelen para da oyuncu bonservislerinde vergi ödemelerinde kullanılıyor. Trabzonspor'un gelir gider dengesinde 80 milyon euro fark var."

RİZE VE SAMSUN

"Rize'nin başkanı değerli kardeşim, çok emek veriyor. Samsun başkanı da öyle, dün maçlarını izledim. Pozisyonlarını gördüm üzüldüm. Böyle olmaması lazım, 1 dakikada bir kararla emeklerinin silinmesi zor bir iş. Samsun ve Rize bizim komşumuz. En ufak derdimiz olamaz, destek varsa her zaman yanlarındayız, çok başarılı olmalarını isterim."

ONANA ÖZEL DERS VERİYOR

"Kalecimiz Onana futbol oynamak isteyen birisi. Geçen sezon İngiltere'de kötü sezon geçirdi ama oradaki her oyuncunun performansı düşüş gösteriyor. Premier Lig'den Trabzon'a geleceksin, İstanbul farklı, Trabzon farklı. Profesyonel futbolcular hayatlarına yansıtmıyor, kimi yansıtıyor. 'Futbol oynamaya geliyorum' dedi. Önemli karakter koyuyor, genç kaleciler çok memnun. Her idman sonrası Onana özel ders verirmiş gibi çalıştırıyor."

SAVİC TAM BİR PROFESYONEL

Savic hazırlık kampı geçirmediği için Trabzon'da ayağını çime takarak sakatlık yaşadı. Dönmek için uğraş verince yine sakatlandı. Kendine iyi bakan bir profesyonel. Kendi kondisyoneri fitnesscısı var. Kaptan olduktan sonra duruşunu, tarzını ortaya koyuyorlar.

10'DA 1 FİYATA BİLET SATIYORUM

Trabzon şehrinin en büyük markası Trabzonspor. Tüm dünyada biliniyor, transferlerden sonra da çok konuşuluyor. İstanbul takımlarının 10'da 1 fiyatına bilet satıyorum. Futbol ve yasak kelimelerinin bir arada olmaması lazım. Sosyal tarafı var, il spor kurulu bir sürü konu var. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum, üzerimize düşen ne varsa biz hazırız.