Gazze’ye dev destek

Trabzonspor taraftarları, Gazze'ye yardıma giden Sumud Filosu'na destek verdi. Bordo-mavili taraftarlar tribünlere Filistin'de Gazze'deki direnişe destek veren pankartlar astı. Dün akşam Kale arkasına asılan pankartlarda, "Gazze'de hayat var, vicdanlarda sızı" ve "Sumud'umuz Gazze'ye" yazılı pankartlar asıldı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya, "All Eyes Sumud Flotilla" yazılı pankart ile çıktı.