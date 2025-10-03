CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke: 6 ay önce geldiğimizde...

Trabzonspor'da Fatih Tekke: 6 ay önce geldiğimizde...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 22:36
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Fatih Tekke: 6 ay önce geldiğimizde...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavilierde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Hak ettiğimiz bir galibiyet. İkinci yarı çok daha farklı olabilirdi. İlk yarıda, maçtan önce söylediğim Kayserispor'un geçişlerini gördük. Maçı Onana tuttu. Çok hata yaptık, top kaybı yaptık. Bunlara çalışmıştık. İkinci yarı dengeli ve iyi oynadık.

6 ay önce geldiğimizde de bir duygu vardı. Bir yola çıktık, gemiyi limana getirdik. Bu sene için 'rüzgara ihtiyacımız var' dedik, taraftarımız bizim için bu rüzgar oluyor. Temelini atmaya çalışan ve aynı zamanda yarışan bir Trabzonspor var.

F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
Fırtına evinde kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Filistin'e destek! Trabzonspor'dan Filistin'e destek! 22:19
Çorum FK evinde kazandı Çorum FK evinde kazandı 22:16
FIFA'dan skandal İsrail kararı! FIFA'dan skandal İsrail kararı! 22:07
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 21:31
Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu 20:14
Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! 20:08
Daha Eski
"G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" "G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" 19:37
Tottenham'da Bentancur için flaş karar! Tottenham'da Bentancur için flaş karar! 19:25
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" 19:19
Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv | CANLI Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv | CANLI 19:10
Tekke'den Olaigbe açıklaması! Tekke'den Olaigbe açıklaması! 18:35
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 18:13