Trabzonspor'da Fatih Tekke: 6 ay önce geldiğimizde...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavilierde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Hak ettiğimiz bir galibiyet. İkinci yarı çok daha farklı olabilirdi. İlk yarıda, maçtan önce söylediğim Kayserispor'un geçişlerini gördük. Maçı Onana tuttu. Çok hata yaptık, top kaybı yaptık. Bunlara çalışmıştık. İkinci yarı dengeli ve iyi oynadık.

6 ay önce geldiğimizde de bir duygu vardı. Bir yola çıktık, gemiyi limana getirdik. Bu sene için 'rüzgara ihtiyacımız var' dedik, taraftarımız bizim için bu rüzgar oluyor. Temelini atmaya çalışan ve aynı zamanda yarışan bir Trabzonspor var.