Niguez açıklaması

Doğan: Biz Saul’le yazılı olarak anlaşmıştık. Ama bu transfer son dakika basına düştü ve o dönemden sonra önümüze ailevi sebepler, değişik maddi beklentiler koymaya başladılar. Oraya uçak göndermiştim, aradım ve geri çağırdım. Trabzonspor kimsenin nazını çekmez. Bize Onuachu’nun ve Onana’nın ailesi gibi gülerek mutlu görüntü vermesini isterim.
Doğan: Biz Saul'le yazılı olarak anlaşmıştık. Ama bu transfer son dakika basına düştü ve o dönemden sonra önümüze ailevi sebepler, değişik maddi beklentiler koymaya başladılar. Oraya uçak göndermiştim, aradım ve geri çağırdım. Trabzonspor kimsenin nazını çekmez. Bize Onuachu'nun ve Onana'nın ailesi gibi gülerek mutlu görüntü vermesini isterim.