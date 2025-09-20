Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 22:40
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke: "Oyunun ısınmasından sonra, konuştuk, uyuyorlardı uyandırmak için hem koridorda, hem de ikinci yarının devre arasında konuşmak zorunda kaldım. Bazen istemediğiniz durumlar olur. Bu maç benim için öyle. Ambiyans hakemin kararları.."

"KAYBEDİLEN PUANI KENDİMİZE YAZIYORUM"

"Ne kadar çalışırsanız çalışın, oyuncu sahada anlık bir karar veriyor ve bu da maçı etkiliyor. Kaybedilen çok değerli 2 puan var, bunu kendimize yazıyorum. Üzüldüm ama inadına devam edeceğiz. Zor bir süreçten geldik ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarı beklentimin üzerinde geçti, ikinci yarıyı da iyi değerlendiririz diye düşünmüştüm ancak sakatlıklar moralimizi bozdu. Taraftardan beklediğimiz rüzgarı arkamızda hissetmemiz lazım. Bir oyuncumuz sakatlandığı için zorunlu değişiklik yaptık, risk alanları oluştu. Oyuncuların yorgunluğunu da göz önünde bulundurarak hamleler yapmaya çalıştık."

"CESUR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Temel problem oyun kontrolüydü. Bu konuda daha cesur olmamız gerekiyor. Spontane gelişen pozisyonlarda fauller oldu, buralardan da bir şeyler çıkabilirdi ama beni tatmin etmedi. Bugün özellikle birçok oyuncumun performansı beklentimin altındaydı. Bunun nedenlerini oturup konuşacağız. 90 dakikada galip gelebilir miydik? Kesinlikle evet. Oyun kontrolünde tutabileceğimiz bir maçı geçiş oyununa bıraktık. Bu da hoşuma gitmeyen bir durum."

