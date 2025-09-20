TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Tekke: Hem iyi oyun hem de galibiyet beklentim var!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Zor bir maç olduğu kesin. Nasıl hazırlandıkla ilgili bir şey söylemem lazım. Rakibin birebir baskısına hazırlandık, bekleyeceklerini düşündük ve ona göre çalıştık. İyi bir maç bekliyorum ben. Duygumuz, isteğimiz gayet yerinde. Hem iyi oyun beklentim hem de galibiyet beklentim var." dedi.

Pina'nın sakatlığı ile ilgili olarak ise Tekke, "Pina, göreceğiz. Normalde oyuncularımız yüzde 100 hazır olmadan antrenmana bile almıyoruz. Ama sakatlıklardan dönme, bazen oyun içinde yapacağınızı hareket ve darbe bunlara bağlı bazı şeyler olabiliyor. Tüm futbolcular açısından umarım sakatlık gerçekleşmez. İyi bir maç olur. Biz hazırız, ama en önemlisi evet taktikler, hazırlıklar hepsi önemli. Fakat buna duyguyu ve isteği yansıtmamız lazım. Bunu sahada görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.