Fırtına’nın yeni panteri

Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana, dun itibarıyla Trabzon'a geldi. İngiliz ekibi Manchester United'dan 1 yıllığına kiralanan Onana, takıma katılacak ve 14 Eylul Pazar akşamı Kadıkoy'de oynanacak Fenerbahce derbisinde sahaya cıkacak. 29 yaşındaki Kamerunlu eldiven, Avrupa futbolunun en değerli kalecileri arasında yer alıyor. Onana ayrıca Avrupa'nın değerli liglerinde forma giymesiyle dikkat cekti.

KUPALARA AMBARGO

Kariyeri boyunca Ajax, Inter ve Manchester United gibi takımlarda forma giyen tecrubeli kaleci, elde ettiği başarılarla dikkat cekiyor. Ajax'la 3 şampiyonluk, 1 Hollanda Super Kupası ve 2 Hollanda Kupası kazanan Kamerunlu eldiven, Inter'le İtalya Super Kupası ve İtalya Kupası kaldırdı, Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Manchester United'da da FA Kupası şampiyonluğu yaşayan Onana, kulup kariyerinde 402 maca cıktı.

50.2 MİLYON EURO

Andre Onana, aynı zamanda ozel bir lakaba da sahip. Hem ulkesi Kamerun'da hem de Ajax'ta oynadığı donemde 'Panter' lakabıyla bilinen Onana, sosyal medya hesaplarında da 'Panter' simgesini kullanıyor. 29 yaşındaki file bekcisi ozellikle 2023-2024 sezonu başında Inter'den Manchester United'a 50.2 milyon euro karşılığında transfer olarak goze carpmıştı.

PANTERLİ LOGO

Andre Onana'nın sosyal medya hesaplarından ozel tasarımlı bir logosu bulunuyor. Kamerunlu kaleci sosyal medya profillerinde Panter simgeli bir fotoğrafını kullanıyor.

İNGİLTERE'DE BÜYÜK İLGİ

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın Turkiye'ye gelişi İngiltere'de buyuk ilgi gordu. İngiliz medyası Onana ve ailesinin Trabzon'a seyahatini son dakika haberleriyle duyurdu. Kamerunlu kalecinin Trabzonspor'a gitmekten dolayı cok mutlu olduğu ve ailesiyle beraber gittiği ifade edildi.

ÖZEL UÇAKLA GELDİ

Milli arada ulkesi Kamerun'la sahaya cıkan Andre Onana, dun itibarıyla Trabzon'a geldi. Ozel ucakla getirilen dunyaca unlu kaleci, Trabzonspor formasıyla poz verdi. Onana'ya ailesi de eşlik etti.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Uğurcan Cakır'ın Galatasaray'a gitmesinin ardından bordo-mavili takımın yeni 1 numarası olacak dunyaca unlu isim Andre Onana'ya taraftarlardan tam destek geldi. Trabzonspor taraftarları hem sosyal medyada hem de şehre gelen Onana'ya yoğun ilgi gosterdi.

F.BAHÇE MAÇINA HAZIRIM

Trabzon'a gelen Andre Onana, transferiyle ilgili acıklamalar yaptı. Kamerunlu kaleci, "Cok mutluyum. Goruşmelerimiz cok guzel gecmişti. Yeni bir takımla yeni bir doneme başlıyorum. Taraftarların bu sevgisi cok mutlu etti" dedi. Onana, "Fenerbahce macına hazırım. Ben her zaman forma giymeye hazırım. Bu tip maclarda oynamak isterim" diye konuştu.