Namağlup vurgusu

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler bordo-mavili takımın 1-1'lik Samsunspor beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon'daki yerel basın manşetleri şu şekilde: Ekspres:Namağlup doludizgin, Günebakış: Trabzon'da seri sonu, Sonnokta: Trabzon frene bastı, Taka: Fırtına bu kez esmedi.
