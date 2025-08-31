Bennacer takibi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kadrosuna deneyimli bir orta saha oyuncusu katmak isteyen Trabzonspor'da İsmael Bennacer ismi öne çıkıyor. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Cezayirli yıldızın transferi konusunda Milan'a teklifini resmen iletti. İki kulüp arasında temaslar sürüyor. Karadeniz devi, Milan ve Bennacer ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Milan'ın deneyimli orta saha oyuncusunu satmak istediği ifade edildi.

BOLOGNA DA İSTİYOR

Milan ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek İsmael Bennacer de düzenli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor. İtalya Serie A'dan Bologna da Bennacer'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Bologna'nın da Milan'la temasa geçtiği vurgulandı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, son kararın kısa süre içinde verileceği bildirildi. Milan'ın şu anda teklifleri değerlendireceği aktarıldı.