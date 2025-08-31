CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bennacer takibi

Bennacer takibi

Orta saha transferi planlayan Trabzonspor'da İsmael Bennacer harekatı sürüyor. 27 yaşındaki Cezayirli yıldız için Milan'a teklifini yapan bordo-mavililer, gelişmeleri çok yakından takip ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bennacer takibi

Kadrosuna deneyimli bir orta saha oyuncusu katmak isteyen Trabzonspor'da İsmael Bennacer ismi öne çıkıyor. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Cezayirli yıldızın transferi konusunda Milan'a teklifini resmen iletti. İki kulüp arasında temaslar sürüyor. Karadeniz devi, Milan ve Bennacer ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Milan'ın deneyimli orta saha oyuncusunu satmak istediği ifade edildi.

BOLOGNA DA İSTİYOR

Milan ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek İsmael Bennacer de düzenli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor. İtalya Serie A'dan Bologna da Bennacer'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Bologna'nın da Milan'la temasa geçtiği vurgulandı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, son kararın kısa süre içinde verileceği bildirildi. Milan'ın şu anda teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

F.Bahçe'den Ederson hamlesi!
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
DİĞER
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Mourinho'dan ilk açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 07:35
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:41
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:38
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama 01:23
Daha Eski
Aslan milli araya kayıpsız gitti! Aslan milli araya kayıpsız gitti! 01:23
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! 01:23
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 01:23
Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! 01:23
F.Bahçe'den Ederson hamlesi! F.Bahçe'den Ederson hamlesi! 01:23
Arda Güler yine sahneye çıktı! Arda Güler yine sahneye çıktı! 01:23