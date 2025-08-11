TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, önemli açıklamalarda bulundu.

"LİGİN BAŞLARI KOLAY OLMUYOR"

"Süper Lig'de yeni sezonda herkese sağlık diliyorum. Futbolun konuşabildiği... Zor olacak gibi görünüyor. Ligin başları kolay olmuyor. Mevcut oyuncularla iyi çalıştık."

"BEKLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

"Türkiye'de özellikle yabancı oyuncu transferlerinin nasıl gerçekleştiğiyle alakalı insanların konuşması lazım. Bu yaz 300'e yakın oyuncu izledim, epeycesine evet dedik. Oyuncuların konu Trabzonspor olunca ederlerinin çok çok üzerinde paralar çıkarmaları... Çöpe atacak paramız yok. Beklediğimiz oyuncular var. İlk periyotları kazanarak devam edebilirsek bizim için moral olacak."

"2-3 HAFTA BOYUNCA KONUŞMAYACAĞIM"

"Bu iki üç hafta boyunca oyunla ilgili konuşmayacağım. Camianın geçmişte biriktirdiği öfkeyi eğer heyecana çevirebilirsek iyi olacak."