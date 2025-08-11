CANLI SKOR ANA SAYFA
TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 21:07 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 21:30
TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke'den transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, önemli açıklamalarda bulundu.

"LİGİN BAŞLARI KOLAY OLMUYOR"

"Süper Lig'de yeni sezonda herkese sağlık diliyorum. Futbolun konuşabildiği... Zor olacak gibi görünüyor. Ligin başları kolay olmuyor. Mevcut oyuncularla iyi çalıştık."

"BEKLEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

"Türkiye'de özellikle yabancı oyuncu transferlerinin nasıl gerçekleştiğiyle alakalı insanların konuşması lazım. Bu yaz 300'e yakın oyuncu izledim, epeycesine evet dedik. Oyuncuların konu Trabzonspor olunca ederlerinin çok çok üzerinde paralar çıkarmaları... Çöpe atacak paramız yok. Beklediğimiz oyuncular var. İlk periyotları kazanarak devam edebilirsek bizim için moral olacak."

"2-3 HAFTA BOYUNCA KONUŞMAYACAĞIM"

"Bu iki üç hafta boyunca oyunla ilgili konuşmayacağım. Camianın geçmişte biriktirdiği öfkeyi eğer heyecana çevirebilirsek iyi olacak."

