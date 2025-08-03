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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Çek orta saha sürprizi! Görüşmelere başlıyor

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Çek orta saha sürprizi! Görüşmelere başlıyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, Viktoria Plzen’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Cerv’i transfer listesine aldı. Bordo-mavililerin, Çek futbolcunun kulübüyle önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. İşte transfer sürecine dair tüm detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Çek orta saha sürprizi! Görüşmelere başlıyor

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İngiliz basını, Trabzonspor'a sürpriz bir isim yazdı; Lukas Cerv... Teamtalk'un haberine göre; Viktoria Plzen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna İngiltere'den Norwich, Belçika'dan Anderlecht ve Gent'in yanı sıra Trabzonspor ilgi gösteriyor. Kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Cerv, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 resmi maça çıktı ve 4 gol atıp, 5 asist yaptı. Çekya Milli Takımı'nın formasını 9 defa terleten Cerv konusunda söz konusu kulüplerin henüz resmi teklif yapmadığı fakat yakın zamanda görüşmelerin başlayabileceği haberde yer aldı. Merkez orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Cerv'in piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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