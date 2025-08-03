Sol şeride Danjuma

Trabzonspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Villarreal forması giyen Hollandalı sol kanat Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı. 28 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Girona'da geçirerek 37 maçta 5 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kariyerinde bir dönem 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Danjuma'nın güncel değeri ise 4 milyon euro. Villarreal'e 2021 yılında Bournemouth'tan 23.5 milyon euro bedelle transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Trabzonspor'un İspanyol ekibiyle temaslara başladığı, Danjuma için Beşiktaş'ın da devrede olduğu öne sürüldü.