Tüm gözler Melo’da

Bordo mavililer, orta saha takviyesi için birçok oyuncuyla dirsek temasına geçti. Somut hale gelen isim ise Arthur Melo. İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha için yoğun temaslar sürüyor. Birçok kulübün de radarında olan tecrübeli oyuncu için en iyi teklifin şu an için Trabzonspor'dan geldiği iddia edildi. İtalyan basınının haberine göre transferi bonservisiyle bitirmeye çalışan Bordo- Mavili kurmaylar oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.