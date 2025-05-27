TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan Cerny sürprizi! Resmi görüşmelere başlıyor

Fırtına, Beşiktaş'ın gündeminde olan Vaclav Cerny için devreye girdi. Bordomavililer, 27 yaşındaki sağ kanadın bonservisini elinde bulunduran Wolfsburg ile kısa süre içinde resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Bu sezonu İskoçya'nın Rangers takımında kiralık olarak geçiren Çek yıldız, 52 maça çıktı ve 18 gol atıp 9 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı etkileyici futbol, özellikle Türk kulüplerinin radarına girmesinde belirleyici oldu. Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği Cerny için Wolfsburg'un 9 milyon euro civarında bonservis beklentisi bulunuyor. Ancak oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakması, Trabzonspor'u bu transferde daha istekli hale getirdi. Bordo-mavili yönetim önce oyuncuyla anlaşmayı, ardından da Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Cerny'nin Wolfsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Ancak kulübün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve menajerine transfer görüşmeleri için izin verdiği öğrenildi.

İKİ KANATTA OYNUYOR

Vaclav Cerny'nin market değeri şu anda 9 milyon euro. Sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta da görev yapabiliyor. Çekya Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan 27 yaşındaki futbol, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.