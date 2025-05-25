Trabzonspor'da Paredes sesleri

Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan bir sezonu geride bırakan Trabzonspor, yeni sezon için kadro yapılanmasına hız verdi. Bu doğrultuda gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Başkan Ertuğrul Doğan'ın transferler için ünlü menajer George Gardi ile işbirliği yapacağı öne sürüldü. Daha önce Trabzonspor'a Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres gibi isimleri kazandıran George Gardi'nin yeniden bordo-mavililer ile çalışacağı belirtildi. Hatta Gardi'nin ilk operasyon için düğmeye bastığı ve İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'i Fırtına'ya getirmek istediği öne sürüldü.

3 MILYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in önemli parçalarından biri olan Leandro Paredes, oyun kurucu rolü, yüksek pas yüzdesi ve saha görüşüyle tanınıyor. Bordo-mavili yönetimin, tecrübeli oyuncuyu orta sahaya liderlik yapacak bir isim olarak düşündüğü öğrenildi. Arjantin basınında yer alan iddialara göre; Trabzonspor, bu transfer için Roma ile temaslarını sıklaştırdı. 30 yaşındaki futbolcu için önerilen bonservis bedelinin 3 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtildi. Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'un, orta sahadaki ilk hedefi Paredes gibi görünüyor.

77 MİLYON EURO'LUK ORTA SAHA

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, bu sezon görev aldığı 32 karşılaşmada 3 gol 2 asiste imza attı. Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu için bugüne dek toplamda 77.40 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Hem ön liberoda hem de merkez orta sahada oynayabiliyor.