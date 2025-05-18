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Borsa tarihinde bir ilk

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trabzonspor Sportif AŞ'nin 6 milyar 400 milyon liralık bedelli sermaye artırım talebini onayladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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Borsa tarihinde bir ilk

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Trabzonspor Sportif AŞ'nin 6 milyar 400 milyon liralık bedelli sermaye artırım talebini onayladı. 10 Nisan 2025'te yapılan başvuru, 35 günde kabul edilirken, bu izinle birlikte bordo mavililer son 1.5 yılda üçüncü kez bedelli sermaye artırımına gitti. SPK, borsa tarihinde ilk kez bu kadar kısa süre içerisinde bir şirkete 3 kez sermaye artırım onayı vermiş oldu.

Resmen açıklandı

SPK, detayları da açıkladı. Buna göre şirketin sermayesi önce yüzde 85.33 oranında azaltılarak 1.1 milyar liraya düşürülmesine ve sonrasında yüzde 581.81 oranında bedelli olarak artırılarak 7.5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

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