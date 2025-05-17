TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Blaz Kramer bombası!

Yeni sezonda önemli takviyeler planlayan Trabzonspor'da forvet hattı için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililerde; Konyaspor'da oynayan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Blaz Kramer adı öne çıktı. Sloven basınında çıkan haberlerde; Trabzonspor'un Kramer'i listesine dahil ettiği öne sürüldü. Sezon başında transfer olduğu Konyaspor'da gösterdiği performansıyla göze çarpan Sloven forvetin yeşil-beyazlılarla sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.

Konyaspor'da bu sezon çıktığı 29 lig maçında 9 gol atıp, 3 asist yapan Blaz Kramer, 12 gole direkt etki etti. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 3 gol kaydeden Kramer, performansıyla beğeni topladı. Hava toplarındaki hakimiyeti, fizik gücü ve her iki ayağını da kullanabiliyor olmasıyla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kramer, 2021-22'de İsviçre'de FC Zürih'le şampiyon olmuştu.