CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya karşı mücadele ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 21:28 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 21:29
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya karşı mücadele ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"GÖNÜLDEN İSTEDİK AMA..."

"Karşı taraftaki organizasyonlar, yılların organizasyonları, 35-40 yıllık organizasyonlar. Biz daha yeniyiz, 2.5-3 yıldır emek veriyoruz. Önemli bir başarı kaydettiler. Güzel temsil ettiler. Buraya geldik, rakip Barcelona'ydı. Gönülden istedik, oyuncularımız çok istedi ama ama tecrübe eksikliği, bundan sonrası daha iyi olacaktır. Bu gençlere güvenip önlerini açmak lazım. Sağ olsunlar. Taraftarımıza diyecek hiçbir şey yok. Biz nereye gitsek oradalar. Üzgünüz. Bizim taraftarımız futboldan anlayan insanlar. Burada yeni bir organizasyon var. İnşallah ileride daha iyi olacak."

Trabzonspor'da duygusal anlar!
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci!
DİĞER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Başkan Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP'ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
G.Saray'a Sane transferinde şok!
G.Saray'a sürpriz orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da duygusal anlar! Trabzonspor'da duygusal anlar! 21:11
Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI Göztepe-RAMS Başakşehir | CANLI 19:15
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! 18:56
Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına ziyaret! Ertuğrul Doğan'dan U19 takımına ziyaret! 17:15
Aysu Türkoğlu'ndan tarihi başarı! Aysu Türkoğlu'ndan tarihi başarı! 16:41
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 16:24
Daha Eski
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 15:50
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 15:35
Adalı: Ne kadar transfer gerekiyorsa... Adalı: Ne kadar transfer gerekiyorsa... 15:24
Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! Beşiktaş'ta F.Bahçe mesaisi başladı! 14:44
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 14:31
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 14:21