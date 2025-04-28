Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya karşı mücadele ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"GÖNÜLDEN İSTEDİK AMA..."

"Karşı taraftaki organizasyonlar, yılların organizasyonları, 35-40 yıllık organizasyonlar. Biz daha yeniyiz, 2.5-3 yıldır emek veriyoruz. Önemli bir başarı kaydettiler. Güzel temsil ettiler. Buraya geldik, rakip Barcelona'ydı. Gönülden istedik, oyuncularımız çok istedi ama ama tecrübe eksikliği, bundan sonrası daha iyi olacaktır. Bu gençlere güvenip önlerini açmak lazım. Sağ olsunlar. Taraftarımıza diyecek hiçbir şey yok. Biz nereye gitsek oradalar. Üzgünüz. Bizim taraftarımız futboldan anlayan insanlar. Burada yeni bir organizasyon var. İnşallah ileride daha iyi olacak."