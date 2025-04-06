Trabzon'un tek hedefi 3 puan

Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını Fenerbahçe derbisine yüksek motivasyonla hazırladı. Yapılan taktik çalışmaların yanı sıra bireysel motivasyona özel önem veren 47 yaşındaki hoca, sakatlığı geçen Savic'i 11'de değerlendirecek. Ofansif orta sahada ise Ozan Tufan'ı görevlendirmesi beklenen Tekke'nin, sol kanatta Vişça'ya forma verme ihtimali yüksek olsa da Nwakaeme de burada formaya talip oldu. Tekke'nin oyuncularına yaptığı konuşmada, "Zorluk derecesi yüksek bir maç olacak ama sizden galibiyet istiyorum" dediği öğrenildi.

TEKKE'NİN İLK DERBİSİ

Karadeniz devi, Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkacak. Tekke yönetiminde ilk dış saha maçında İstanbul'da Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, dış sahadaki ikinci müsabakasında da 519 gün sonra üç büyük rakibi karşısında kazanmanın mücadelesini verecek.

519 GÜNLÜK HASRET

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 519 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Fırtına, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Rakipleri önünde çıktığı son 7 müsabakada 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

4 İSİM KART SINIRINDA

Karadeniz devinde kaptan Uğurcan Çakır, Lundstram, Ozan Tufan ve Edin Vişça, Fenerbahçe derbisine kart sınırında çıkıyor. Dört futbolcudan herhangi biri kart görürse 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.