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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan vefat eden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı

Trabzonspor'dan vefat eden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı

Trabzonspor Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 14:01
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Trabzonspor'dan vefat eden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız, divan üyemiz, 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

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