Trabzonspor'dan vefat eden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Değerli sanatçımız, divan üyemiz, 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/LQ3hmwsXql— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) March 30, 2025