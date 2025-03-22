Hazırlıklar devam etti

Fırtına, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Hız çalışması ile devam eden idman, 4'e 1 oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Yabancılar attı, zirve Banza'nın

26 lig maçında 43 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'da, bu gollerin 17'sini Simon Banza attı. Takımdaki yabancı isimlerin toplamda gol sayısı 37. Yerli isimler ise sadece 6 kez skora etki edebildi. Fırtına'da gollerin yüzde 86'sı yabancı oyuncuların ayağından geldi.

Futbol bayramı!

Milli ara sonrası Trabzon'da tam anlamıyla futbol şöleni yaşanacak. 29 Mart Cumartesi günü Papara Park'ta saat 16.00'da Süper Lig'de Göztepe maçı oynanacak. 1 Nisan Salı günü saat 19.00'da Avrupa'da tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde İtalyan devi İnter'i konuk edecek. Ertesi gün ise A takımın Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Bodrum FK karşılaşması var. 6 gündeki 3 kritik maça da Papara Park ev sahipliği yapacak

PFDK'dan ceza

PFDK, Başakşehir-Trabzonspor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle bordo-mavili kulübe çeşitli cezalar uyguladı. Fırtına'ya zaman çizelgesine uyulmadığı için 168 bin, taraftarının kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle de 570 bin TL olmak üzere toplam 738 bin TL ceza verildi.