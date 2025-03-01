Edin Vişça'nın ikinci baharı

Edin Vişça, Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan ve 6 gol, 9 asistle oynayan 35 yaşındaki sağ kanat ilk günkü gibi işini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Banza'dan sonra takımın en skorer ismi olan Boşnak yıldız, tecrübesiyle de teknik direktör Şenol Güneş'in sahadaki oyun aklı olarak öne çıkıyor. Oyun istikrarını hiç bozmayan Vişça, genç oyunculara örnek gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 7 gol 15 asistle tamamlayan Boşnak yıldızın, sezonun kalan bölümünde bu rakamı geçmesi bekleniyor.