Trabzonspor, öldürülen taraftarı Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkacak

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yarın oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacağız.♾️ Hep kalbimizde olacaksın Ahmet. pic.twitter.com/QlIip6YXGJ — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2025

Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımını alıntılayarak "Yarın Ahmet'i hep birlikte anacağız." ifadelerini kullandı.