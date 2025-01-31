Trabzonspor'da Zubkov transferinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Karadeniz devi, Batagov ve Sikan'ın ardından üçüncü Ukraynalı için geri sayıma geçti: Oleksandr Zubkov. Önceki gün kulübü Shakhtar Donetsk'ten izin alarak 28 yaşındaki sağ kanat ile masaya oturan Karadeniz devi, dün de turuncu-siyahlılarla görüştü. 1.82 boyundaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşma ve ücret konusunda el sıkışan bordo mavililer, Shakhtar ile de 6.5 milyon euro'ya anlaştı. Ancak ödeme planı konusunda henüz ortak noktada buluşma sağlanabilmiş değil.

TAM BİR JOKER FUTBOLCU

Shakhtar, kısa vadeli ödeme talebinde bulundu; Trabzonspor ise daha uzun vadelerde ödemek istiyor. Bu sorunun kısa sürede çözülmesi ve Antalya'da kamp yapan Zubkov'un Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Ukraynalı yıldız, Şenol Güneş'in aradığı tarzda biri. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani tam da Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir isim.