  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Zubkov transferinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Trabzonspor'da Zubkov transferinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Zubkov transferinde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ukraynalı oyuncunun transferine dair ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Zubkov transferinin ayrıntıları ortaya çıktı!

Karadeniz devi, Batagov ve Sikan'ın ardından üçüncü Ukraynalı için geri sayıma geçti: Oleksandr Zubkov. Önceki gün kulübü Shakhtar Donetsk'ten izin alarak 28 yaşındaki sağ kanat ile masaya oturan Karadeniz devi, dün de turuncu-siyahlılarla görüştü. 1.82 boyundaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşma ve ücret konusunda el sıkışan bordo mavililer, Shakhtar ile de 6.5 milyon euro'ya anlaştı. Ancak ödeme planı konusunda henüz ortak noktada buluşma sağlanabilmiş değil.

TAM BİR JOKER FUTBOLCU

Shakhtar, kısa vadeli ödeme talebinde bulundu; Trabzonspor ise daha uzun vadelerde ödemek istiyor. Bu sorunun kısa sürede çözülmesi ve Antalya'da kamp yapan Zubkov'un Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Ukraynalı yıldız, Şenol Güneş'in aradığı tarzda biri. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani tam da Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir isim.

F.Bahçe'de Djiku-Faye takası!
G.Saray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...
DİĞER
Vasiyet meselesi ‘Zembilli’yi karıştırdı! Heyecan dolu bölümüyle bu akşam yayında
CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD'de uçak ve helikopter çarpıştı! "Kurtulan olmadı" | Donald Trump: "Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi"
G.Saray'a şok! F.Bahçe ve Eren Elmalı...
Tuta Frankfurt'ta kalma kararı aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basında F.Bahçe yorumu: Mourinho kıl payı... Dış basında F.Bahçe yorumu: Mourinho kıl payı... 04:30
Dış basında F.Bahçe yorumu: Mourinho kıl payı... Dış basında F.Bahçe yorumu: Mourinho kıl payı... 04:30
Şengün'den tarihi başarı! 18 yıl sonra ilk defa... Şengün'den tarihi başarı! 18 yıl sonra ilk defa... 03:57
Buruk: İlk 8'e girememe sebebimiz... Buruk: İlk 8'e girememe sebebimiz... 03:00
İşte F.Bahçe'ye turu getiren iptal kararı! İşte F.Bahçe'ye turu getiren iptal kararı! 03:00
Salvatore Foti: Zorlu rakipler olacak ama... Salvatore Foti: Zorlu rakipler olacak ama... 03:00
Daha Eski
Solskjaer: Kazanmayı öğrenmek zorundayız Solskjaer: Kazanmayı öğrenmek zorundayız 03:00
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri 03:00
G.Saray play-off'larda! G.Saray play-off'larda! 03:00
F.Bahçe play-off'lara kaldı! F.Bahçe play-off'lara kaldı! 03:00
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti Beşiktaş Avrupa'ya veda etti 03:00
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız 03:00