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Haberler Trabzonspor Yerimiz bize yakışmıyor

Yerimiz bize yakışmıyor

Güneş: Üst üste kazanarak seri yakalamalıyız. Bulunduğumuz yer bize hiç yakışmıyor. Transfer dönemi başlıyor... Gidenler ve gelenler olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Yerimiz bize yakışmıyor

Şenol Güneş dün idman öncesi takım hakkında bilgiler verdi. Güneş, "Draguş ayrı çalışacak. Sakattı, tedavisi devam ediyor. Savic ve Okay idmanlara başladı. Okay biraz daha iyi durumda. Onun dışında ciddi boyutta sakatlık yok. Kupaya iyi başladık ama ligde bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kendi sahamızda kazanmamıza rağmen 2-3-4 maç seri haline dönüştüremedik. Umarım bu lig maçı ile üst üste galibiyet sağlamış oluruz. Ardından ligde bir seri yakalarız. Bize yakışan, olmamız gereken yere tekrar gelmiş oluruz. Asıl hedefimizden bir tanesi kadro oluşturmak. Hem giden hem kalan olabileceğini hep söyledik. Elimizdeki kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem kalacaklar hem gidecekler ayın 13'ünde transfer başladığı için Sivas maçı ile bunu değerlendirebiliriz. Şu an gündemimizde sadece Antalya maçı var" dedi.

GAZETECİLERE JEST

Karadeniz devi, Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına dün devam etti. Şenol Güneş ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas antrenman öncesi Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarını tebrik ederken bir pasta ikram etti.

MESLEĞE SAHİP ÇIKIN

Teknik direktör Şenol Güneş: "Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Umarım sendika da olur. Bu işe emek verenler mesleğine ve kurumuna sahip çıksın. Bizim yaptığımız işi kamuoyuna aktaran popüler bir meslek. Siz her gün buralardasınız ve gönül veriyorsunuz. Biz de böyleyiz. İşin değeri arttıkça bu işin içine girerek zarar verenler de olabiliyor."

KAFKAS: İNANIYORUM

Asbaşkan Zeyyat Kafkas transferde destek istedi. Kafkas, "Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Kulüp menfaatini düşünerek özellikle transferlerde bu bilinçle bizlere destek olacağını biliyorum ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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