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Haberler Trabzonspor Trabzonspor sezonun ilk deplasman galibiyeti için Samsun'a gidecek

Trabzonspor sezonun ilk deplasman galibiyeti için Samsun'a gidecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Reeder Samsunspor'a konuk olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:45
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Trabzonspor sezonun ilk deplasman galibiyeti için Samsun'a gidecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde en son Sipay Bodrum FK'yi sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Reeder Samsunspor'u da mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez art arda 2 maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Ligde bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.

Puan cetvelinde 19 puanla 13. sırada yer alan bordo-mavili takım, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

Trabzonspor'da Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.

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