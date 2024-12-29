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Haberler Trabzonspor Vitor Tormena'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Vitor Tormena'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Vitor Tormena, sosyal medyada kendisini bordo mavili formayı giymeye davet edenlerin yorumlarını beğendi. Yönetim, 28 yaşındaki stoperin transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Vitor Tormena'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Transferde önceliğini stopere veren Trabzonspor, Vitor Tormena'yı liste başı yapmış durumda. Ama Rusya Premier Liga'nın devre arasına Zenit'in önünde averajla zirvede giren Krasnodar'ın önemli isimlerinden olan Tromena'nın ayrılığı çok kolay gözükmüyor. 1.92 boyundaki savunmacı ise sezon başında transfer olduğu Rus kulübünden ayrılma ihtimalini sıcak tutuyor. Bordo-mavili taraftarların sosyal medyada kendisine yönelik attığı 'Trabzonspor'a gel' mesajlarının birçoğunu beğenen 28 yaşındaki futbolcunun resmi görüşmelerin başlamasıyla birlikte kulübüne ayrılma talebini iletme ihtimali oldukça yüksek.

SÖZLEŞME 2027'DE BITECEK

Şu an için fiyat araştırması yapan bordo mavililer ise kısa süre içerisinde resmi bir girişimde bulunacak ve Tormena için Rus kulübünü ikna etmeye çalışacak. Karadeniz devi, daha önce de Tormena'ya talip olmuştu. O dönem Braga'da top koşturan 1.92 boyundaki futbolcu, Krasnodar'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon ligde 18, Rusya Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 1 kez olmak üzere 23 maçta sahaya çıkan Tormena, 1 gol, 1 asist üretti. Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken sambacının piyasa değeri 7 milyon euro. Rus ekibi ile sözleşmesi 2027'de sona erecek.

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