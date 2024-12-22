Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trabzonspor - Bodrumspor muhtemel 11'ler

Trabzonspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. 17. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray deplasmanında son dakikada yediği golle 4-3 kaybeden Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak istiyor. 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta çıkış arıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, kümede kalma mücadelesi veren Bodrumspor karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel ile ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında alan Bodrumspor, kazanma alışkanlığı yakalamak istiyor. 14 puanla küme düşme hattında yer alan Akdeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte maç hakkında merak edilen detaylar...

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TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 1'ini kazanabilen Trabzonspor, kötü gidişe dur demek istiyor. 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta son dakikalarda yediği golle Galatasaray'a 4-3 kaybetmişti. Derbide gösterdiği etkili mücadele ile dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisi, Şenol Güneş yönetiminde Bodrumspor maçını kazanmayı hedefliyor. Bir an önce üst sıralara çıkmak isteyen Trabzonspor, taraftarına moral vermek istiyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN İLK GALİBİYET

2024-2025 sezonuna İsmet Taşdemir ile başlayıp ardından Volkan Demirel'i göreve getiren Bodrumspor, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonda küme düşme hattından çıkmak istiyor. 14 puanla 17. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son vermişti. Volkan Demirel yönetiminde ilk galibiyetini alan Bodrumspor, Trabzonspor karşısında da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Süper Lig'de transfer sezonuna damga vuran takımların başında gelen Trabzonspor'da sakat oyuncuların yokluğu hissedilme devam ediliyor. Bordo-mavililerin defans ve hücum hattında yaşadığı eksikliklerden dolayı nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Karadeniz ekibinde eksik olan futbolcular ise şunlar:

-Okay Yokuşlu

-Hüseyin Türkmen

-Arseniy Batagov

-Denis Draguş

-Edin Visca

-Stefan Savic

-Serkan Asan

-Serdar Saatçi (Kart cezalısı)

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan, Fredy, Seferi, Puscas, Gökdeniz.

SIMON BANZA GOL KRALLIĞINA OYNUYOR

Trabzonspor'a Braga'dan kiralık olarak gelen ve 16 haftada 10 gol kaydeden Simon Banza, gol krallığı listesinde en tepede yer alıyor. Piatek ile aynı sırayı paylaşan Kongolu futbolcu, Bodrumspor karşısında da bordo-mavililerin en büyük gol silahı olacak.

MISLAV ORSIC İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor'a 1 Temmuz 2023'te imza atan ve sakatlığından dolayı uzun süre forma şansı bulamayan Mislav Orsic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran bordo-mavililer, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

BODRUMSPOR GOL ATAMIYOR

Süper Lig'de oynadığı maçlarda gol atma problemi yaşayan Bodrumspor, ligin en az gol atan takımları arasında yer alıyor. 16 hafta sonunda 12 defa fileleri havalandıran Akdeniz temsilcisi, oynadığı 9 maçta gol bulamadı.

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Bodrumspor, tarihlerinde ilk defa birbirlerine rakip olacak.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Bodrumspor maçı hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.