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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Dreskovic hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Dreskovic hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına'nın son olarak Macaristan Ligi'nden Meldin Dreskovic için düğmeye bastığı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Dreskovic hamlesi!

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Teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer dönemi için yoğun mesaide. Bordo-mavililerin başına geçtiği dönemden bu yana takım yapılanmasıyla ilgili hummalı bir çalışma içine giren usta hoca, sezon başında yapılan 13 takviyeye rağmen, 3 bölge için nokta atış yapılmasını istedi. Stoper, 8 numara ve kanat forvet transferlerini 'olmazsa olmaz' olarak gören Güneş, ocak ayındaki ara dönemde yapılacaklarla ilgili yönetime raporunu sundu. Trabzonspor yönetimi bu çerçevede aradığı stoperi Macaristan Ligi'nde bulmuş durumda: Meldin Dreskovic.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYORDU

26 yaşındaki savunma oyuncusu geçen sezon Macaristan Ligi'nin en iyi defans oyuncusu olarak tanınıyordu ve daha önce Fenerbahçe'ye olası bir transferle ilişkilendirilmişti. Bordo mavililer, Debrecen'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dreskovic'in transferini bir an önce garanti altına almayı planlıyor. Karadeniz devi, bu transferle hem gelir gelmez forma giyecek hem de ilerde iyi paraya satılabilecek bir ismi getirmeyi hedefliyor. 1.91 boyundaki yıldızın ikna edilmesi için de Savic'in devreye girmesi bekleniyor.

YILIN STOPERİ SEÇİLMİŞTİ

Dreskovic, geçtiğimiz sezon fırtına gibi esmiş ve Macar Ligi'nde yılın stoperi seçilmişti. Bu nedenle 1.91 boyundaki savunmacı, Avrupa'dan birçok kulübün ilgisini çekiyor.

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