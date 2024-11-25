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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 13. haftasında son maçta Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 20:20
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Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Batagov, Arif, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan, Banza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Nabil, Ali Yavuz, Yusuf Barasi

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 36'sı Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 24, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Ligdeki 36 maçta ise Trabzonspor'un 21, Adana Demirspor'un 6 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

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