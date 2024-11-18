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Haberler Trabzonspor Onuachu'nun gönlü Trabzon'da! Takımdan ayrılmak istiyor

Onuachu'nun gönlü Trabzon'da! Takımdan ayrılmak istiyor

Paul Onuachu; çok sevdiği bordo mavili formaya kavuşmak, Trabzonspor'da golcü ihtiyacını çözmeyi hedefliyor. Transfer sürecinde Southampton en belirleyici taraf olarak gözüküyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Onuachu'nun gönlü Trabzon'da! Takımdan ayrılmak istiyor

Trabzonspor'da forvet çalışmaları için hareketlilik başladı. Ara transfer dönemindeki ilk hedef Paul Onuachu oldu. 2023-24 sezonunda bordo-mavili forma altında başarılı işlere imza atan ve attığı gollerle ses getiren Nijeryalı yıldızın Trabzonspor'a geri dönmesi hedefleniyor. 30 yaşındaki golcünün de gönlünde Trabzonspor'un olması transferdeki en büyük avantaj olarak gözüküyor. Paul Onuachu'nun Southampton'da istediği süreleri alamaması ve Nijerya Milli Takımı'ndan da uzak kalması nedeniyle artık düzenli şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istiyor. Trabzonspor'u da çok seven Onuachu, bu sebeple Fırtına'ya geri dönüş ihtimalini bekliyor.

NİJERYA'DA DA YOK

Paul Onuachu, Trabzonspor'la geçen sezon yakaladığı başarının ardından bu sezon istediği noktaya gelemedi. Southampton'la sadece 6 maça çıkıp 82 dakika süre alabilen Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nda da formayı unuttu. En son haziran ayında Trabzonspor'la beraber sezonu kapatıp Nijerya Milli Takımı'na seçilen 30 yaşındaki futbolcu; daha sonra formaya ve gole hasret kaldı.

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