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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'in gözü o isimlerin üzerinde!

Şenol Güneş'in gözü o isimlerin üzerinde!

Şenol Güneş, bugün Gürcistan-Ukrayna maçında, Ukraynalı orta saha Shaparenko ve Gürcistanlı stoper Dvali’yi izleyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Şenol Güneş'in gözü o isimlerin üzerinde!

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Şenol Güneş, 3 bölgeye mutlaka takviye istiyor. Stoper, kanat-forvet oynayan bir isim ve orta sahaya ofansif yönü güçlü oyuncu alınması planlanıyor. Tecrübeli teknik adam, gündemdeki yıldızlardan D.Kiev'den Ukraynalı Shaparenko'yu bugün Batum'da saat 20.00'de oynanacak Gürcistan-Ukrayna maçında bizzat statta takip edecek. 26 yaşındaki yıldızın, Dinamo Kiev'le olan kontratı 2025 Eylülde bitiyor. Öte yandan Güneş, kontratı bitecek Gürcü stoper Dvli'yi de izleyecek. G.Kıbrıs'ta A.Nikosia'daki 29 yaşındaki Gürcü stoper 15 maçta oynadı.

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