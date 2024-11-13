Şenol Güneş basın toplantısında konuşuyor | CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

İki ay bir haftadan fazla oldu. İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Takımın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçlardan dolayı hem biz hem oyuncular hem başkan hem yönetim hem taraftar üzgün. Oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o günkü söylediğimiz, 5 maçta 5 puan alınca söylediğimiz konuların aynı yerde olması başkan, yönetim ve taraftardan özür diliyorum. Yetkilisi ve sorumlusu benim. Daha iyisini yapabilmek için buradayız. Mazeretler için burada değiliz. Tabii ki tespitler yapacağız. 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkes gurur duymalı. Beklentilerimize ulaşamadık.

Moral bozukluğu ve özgüven sorunu, o gün de konuştuk, bugün de devam ediyor. En büyük sorunlardan biri bu. Bir takım fizik, teknik, taktik olarak da problem yaşar, psikolojik, sosyal olarak da sorun yaşar. Bizimki fizik, teknik, taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz.

Beklentilere cevap verememek de bunu artırıyor. İstikrarlı da gitmiyoruz. İlk maçlardaki savaşmamız, Kayserispor ve sonraki maçlarda olmadı. Konyaspor maçını kazandık, berabere kaldık, Başakşehir'i yendik, ardından kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta, Göztepe maçı ilginç, 3 maçta da kazanacak durumlar ortaya çıktı. Göztepe maçında rakip 30. dakikada 10 kişi kalmış, rakip ikinci yarı bize 2 gol attı. Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var.

Kahrolacağız! Bize yakışan bir oyun, bir sonuç değil bu. Acı çekeceğiz, pes etmeden savaşacağız. Bu durumdan kurtulmak zorundayız.

Fırtınayı tekrar estireceğiz, güneşli günler yeniden göreceğiz.

"GİTMEK İSTEYEN VARSA DEĞERLENDİRİRİZ"

Gitmek isteyen varsa değerlendiririz. Biz de bu kararı verebiliriz. Bazı oyunculara, o zaman da kulüp bulma durumları vardı, diğerlerine de şansını kullanırsan kullan, yine de kulüp bul, hazırlıklı ol dedik. Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz, kadro dışı kalan oyuncular değil. Oynayan da gidebilir. Takım da iyi oynayıp da transfer oluyor.

Bizde de olabilir. Burada yaptığımız uygulamada, gitmek isteyen olursa, bizim de istemediklerimiz de gidebilir. Şimdi sadece bu 4 arkadaş olmuştur. Devreye kadar 7 maç var. 5 tane oynadıktan sonra bir boşluk olacak ve sonra 2 maç olacak. 13 Ocak'ta transfer var. Bu kadroyla oraya kadar gidebiliriz. Sayıyı azaltıp özgüven kaybını gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz.

ÜÇ BÜYÜKLERİN TRANSFERLERİ HAKKINDA:

Hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcamalarını yapamayız. Özellikle son dönemlerde yapılan harcamalarına akıl erdiremeyiz.

"M. CITY KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYOR"

Başarı sonrası başarısızlık da zaman zaman olur. Tüm Avrupa takımlarında da bu olur. Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liginde başarılarıyla örnek olan Manchester City zorluk yaşıyor. Kötü örnekle teselli için değil ama paniğe gitmeden doğruları tartışalım.

FATİH TEKKE YARDIMCI ANTRENÖR OLACAK MI?

Fatih Tekke benim oyuncumdu. Başarılı bir hocalık yaptı ve umarım daha başarılı olur. Şu anda öyle bir şey görüşme yapılmadı.

"BU PARALAR KOLAY DEĞİL"

Bir oyuncuya 30 milyon verenler var. Ben diyemem. 10 milyonluk oyuncuyu alamam derse saygı duyarım. Bu paralar kolay değil ya. Bir oyuncu 30-40 milyon maliyetse, bir tane oyuncu da değil, Trabzonspor batar yani. 4 takım şampiyonluğa oynuyor, 3'ü batar. Birinci olan da batar, 1 yıl sonra batar. Şampiyonluk olmalıdır, sürdürülebilir olmalıdır.