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Haberler Trabzonspor Zor günlerin adamı

Zor günlerin adamı

Şenol Güneş kariyeri boyunca sıkıntılı süreçlerden hep başarıyla çıktı. Trabzonspor’da 5. dönemine başlayan deneyimli teknik direktör, daha önce çalıştığı tüm kulüplerde ve A Milli Takım’da zor zamanlarda sorumluluk alıp, unutulmaz zaferler yaşadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Zor günlerin adamı

Süper Lig tarihindeki en sıkıntılı süreçlerinden birini geçiren Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in deneyimi güven veriyor. Bordomavili kulüpte 5. dönemini yaşayan Güneş, daha önce kariyeri boyunca birçok sıkıntılı süreçten başarıyla çıktı. 1993'te ligde ilk 5 haftada sadece 1 kez kazanan takımın başına geçip önce ilk 3'e takımı çıkaran deneyimli hoca, 1994-95 ve 1995-96'da da ilk 2'ye girdi, Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

2002'DE TARİHE GEÇTİ

Euro 2000 sonrası A Milli Takımı devralan Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'ndaki tarihi 3.'lük başarısının mimarıydı. 2004- 05'te ligde arka arkaya derbi yenilgileriyle yarıştan kopmak üzereyken takımı devralan Güneş, yeniden ilk 2'ye adını yazdırdı. 2009-10'da lig yarışından erken kopan takıma gelip önce Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan başarılı hoca, 2010-11'de de 82 puan topladı, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi 1-0'lık Inter galibiyetini yaşadı.

2 YIL ÜST ÜSTE ZİRVEDE

2014-15'te Bursaspor'a giden Şenol Güneş, yeşil-beyazlılara lig tarihinde en skorer sezonunu yaşattı, Türkiye Kupası'nda final oynattı. Ardından 2009'dan beri şampiyon olamayan Beşiktaş'la üst üste 2 lig zaferi kazanan, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst üste unutulmaz galibiyetler elde eden Şenol Güneş, şimdi ise efsanesi olduğu Trabzonspor'da yeni bir döneme başladı. Bordo-mavili teknik adam bir kez daha takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai yürütüyor. Özellikle ara transfer dönemindeki hamleler bekleniyor.

DEVLER LİGİ'NDE REKOR

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde Şampiyonlar Ligi başarısıyla dikkat çekti. Güneş, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 14 puan toplayarak liderliği aldı ve puan rekorunu kırdı. Deneyimli teknik adam 2011-2012 sezonunda da Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesinde yer aldı, unutulmaz Inter galibiyeti başta olmak üzere 5 puan toplayıp Avrupa Ligi biletini kaptı.

1000 MAÇI AŞTI

Teknik direktörlük kariyerine 1987-1988 döneminde başlayan Şenol Güneş, Türk futbolunda 1000 maç barajını aşan ilk isim oldu. Kariyeri boyunca 5 farklı dönemde Trabzonspor'u çalıştıran Güneş, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, A Milli Takım, Bursaspor, Beşiktaş'ta yer aldı. Güney Kore'de de FC Seoul'de 3 yıl görev yapan Güneş, büyük bir deneyime sahip.

211 GALİBİYETLE DİKKAT ÇEKTİ

Bordo-mavili takımla 5 farklı dönemde 370 resmi maça çıkan Şenol Güneş, 211 galibiyet aldı. Trabzonspor ile tam 5 farklı sezonda ligde ilk 2 sırada yer alan deneyimli teknik direktör, bordo-mavili kulüpte tarihe geçmeyi başardı.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Trabzonspor'da 3 Eylül'de 5. kez takımın başına gelen Şenol Güneş istediği sonuçları alamadı. Güneş 9 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 10 puan toplayabildi. 9 lig maçında 0.9 puan ortalaması elde edildi.

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