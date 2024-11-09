Trabzonspor siftah peşinde! İşte Şenol Güneş'in Rizespor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bordo- mavili takım, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçtan 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde edemedi. Deplasmanda Sivas, Eyüp, Gaziantep FK ve Hatay ile berabere kalan Fırtına, Göztepe'ye ise mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Ligde 12 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

TEK HEDEF GALIBIYET

Art arda oynadığı iki maçta Göztepe ve Fenerbahçe'ye kaybeden bordo mavili takım, bugün deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçıyla yeniden bir çıkış yakalamak istiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takımını motive etmeye çalışan teknik direktör Şenol Güneş, "Bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz olmayacak. Fenerbahçe derbisini kaybettik ama neler yapabileceğinizi gösterdiniz, daha iyisini yapıp bu maçı kazanacağız. Milli takım arasına moralli girmemiz çok önemli ve sizden sadece işinizi yapmanızı ve odaklanmanızı bekliyorum. 3 puan almamız şart" sözleriyle, sıkıntılı süreci geride bırakmaları gerektiğini vurguladı.

4 OYUNCU YOK

Sakatlıkları bulunan Serdar Saatçi, Serkan Asan ve Nwakaeme ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Savic'in Rize deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Son maçta tribüne gönderilen Bardhi, Orsic ve Draguş'un ise bugün kadroda olup olmayacağı belirsiz.

GÖZLER BANZA'DA

Bordo mavililer Süper Lig'de deplasman müsabakalarında gol atmakta zorlanıyor. Karadeniz devi dış sahadaki 5 maçın 3'ünde skor üretmezken, 2'sinde ise sadece birer kez ağları havalandırdı. İki golü de santrfor Banza kaydetti. 28 yaşındaki forvet toplamda 7 maçta 6 kez fileleri sarstı ve bugün de Fırtına'nın en büyük kozu olacak.

SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

İkitakım daha önce Trendyol Süper Lig'de 44 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 27 galibiyeti, Çaykur Rizespor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. İkili arasındaki 9 maç ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer 89, yeşil-mavili takım ise 40 kez fileleri sarstı.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Rizespor ile Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkun Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

ZİRVE İLE FARK ŞU AN 16 PUAN

Fırtına, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta sonunda oynadığı 10 karşılaşmada; 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 12 puan toplayarak 11. sırada yer bulan bordo-mavililer, zirvede bulunan Galatasaray'ın 16 puan gerisine düştü.

MAÇ GÜNÜ GİDECEKLER

Trabzonspor, komşu il olan Rize'ye 19.00'daki maç için bugün gidecek. Bugün öğle saatlerinde Trabzon'dan karayolu ile yola çıkacak bordo-mavili kafilede sakatlığı bulunan isimlerin dışındaki tüm oyuncuların yer alması bekleniyor.

PAROLA: TOP KAYBETME

Hafta boyunca yapılan çalışmalarda daha çok topa sahip olma, hızlı hücum, sonuçlandırma ve kanat organizasyonları üzerine çalışmalar yapılırken, son iki haftada da bireysel olarak yapılan hataların üzerinde çok duruldu. Bordomavililer, Rizespor maçında daha az hata ve üç puan parolası ile sahada olacak.

İKİ TAKIM DA ZOR DURUMDA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, bugün saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde bordo-mavililer 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 10 puanla 16. sırada yer alıyor.

TARAFTAR MAÇA GİDECEK Mİ?

Rize İl Spor Güvenlik Kurulu, bordo mavili taraftarların maça alınmaması yönünde karar aldı. Bu gelişme üzerine Trabzonspor ve Rizespor kararın değişmesi için Rize Valiliğine başvurdu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Grbic, Alikulov, Halil, Mosci, Taha, Papanikolaou, Varesanovic, Ghezzal, Ahmetovic, Ali Sowe, Olawoyin

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Batagov, Barisic, Okay, Lundstram, Vişca, Cham, Cihan, Banza