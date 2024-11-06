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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan takımın yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 18:19 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 18:23
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Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme için sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'dan takımın yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

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