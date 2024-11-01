Hırslı çalışıyo

Fenerbahçe derbisi öncesi Şenol Güneş'in Anthony Nwakaeme'yi ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü aktarıldı. Nijeryalı futbolcunun idmanlarda çok hırslı çalıştığı belirtildi. Göreve hazır olduğunu aktaran Nwakaeme'nin derbide Şenol Güneş'in en önemli kozu olacağı vurgulanıyor.

BÜYÜK GOLLERİN ADAMI

Deneyimli yıldız Anthony Nwakaeme büyük maçlardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Fırtına'daki kariyerinde çıktığı derbi maçlarda farkını ortaya koyan Nijeryalı futbolcu etkileyici performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Başarılı futbolcunun derbi maçlarda attığı goller öne çıkıyor. Tecrübeli isim; bugüne kadar oynadığı derbi maçlarında Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a 2 ve Fenerbahçe'ye karşı 1 gol kaydetti.

BEN BİLE KOŞTUM

Jose Mourinho, 2021'de Roma ile Trabzonspor'a karşı oynadıkları maçın ardından Anthony Nwakaeme'yi överek, "Özellikle futbolculara yönelik bir önlem almamıştık. Ama Nwakaeme için değil Karsdrop ben bile onu tutmak için koşacaktım, hatta koştum bile" demişti.