  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor

Hırslı çalışıyo

Fenerbahçe derbisi öncesi Şenol Güneş'in Anthony Nwakaeme'yi ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hırslı çalışıyo

Fenerbahçe derbisi öncesi Şenol Güneş'in Anthony Nwakaeme'yi ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü aktarıldı. Nijeryalı futbolcunun idmanlarda çok hırslı çalıştığı belirtildi. Göreve hazır olduğunu aktaran Nwakaeme'nin derbide Şenol Güneş'in en önemli kozu olacağı vurgulanıyor.

BÜYÜK GOLLERİN ADAMI

Deneyimli yıldız Anthony Nwakaeme büyük maçlardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Fırtına'daki kariyerinde çıktığı derbi maçlarda farkını ortaya koyan Nijeryalı futbolcu etkileyici performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Başarılı futbolcunun derbi maçlarda attığı goller öne çıkıyor. Tecrübeli isim; bugüne kadar oynadığı derbi maçlarında Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a 2 ve Fenerbahçe'ye karşı 1 gol kaydetti.

BEN BİLE KOŞTUM

Jose Mourinho, 2021'de Roma ile Trabzonspor'a karşı oynadıkları maçın ardından Anthony Nwakaeme'yi överek, "Özellikle futbolculara yönelik bir önlem almamıştık. Ama Nwakaeme için değil Karsdrop ben bile onu tutmak için koşacaktım, hatta koştum bile" demişti.

F.Bahçe'den Amrabat için opsiyon kararı!
REKLAM - TOD
DİĞER
Galatasaray'ın inanılmaz başarı tablosu! Süper Lig'i alt üst etti: Her alanda lider
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
İtalyanların Oosterwolde planı değişti!
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 00:54
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 00:45
Daha Eski
Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! 00:28
G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak 00:28
Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... 00:28
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor 00:28
A. Efes Berlin'de farklı kazandı! A. Efes Berlin'de farklı kazandı! 00:28
Bursa üst tura yükseldi! Bursa üst tura yükseldi! 00:28