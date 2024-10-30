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Haberler Trabzonspor

Yine 11. hafta yine Fener

Bordo mavililer, 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe karşısına çıkıyor. Karadeniz devi için bu derbi kırılma oluşturabilir. Ancak büyük bir fırsat kapısı da açabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Yine 11. hafta yine Fener

BORDO mavililer, 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe karşısına çıkıyor. Karadeniz devi için bu derbi kırılma oluşturabilir. Ancak büyük bir fırsat kapısı da açabilir. Geçen sezon iki takım yine 11. haftada bu kez Kadıköy'de 3 Kasım Cumartesi günü karşılaşmıştı. Bordo mavililer, maçın mutlak favorisi olan sarı lacivertlileri 3-2 mağlup etmişti. Fırtına, Kanarya'yı tam 26 yıl sonra İstanbul'da yenmiş, ezeli rakibinin 10 maçlık galibiyet serisi, 21 maçlık iç saha namağlup serisini bitirmişti. Fener, liderlik koltuğundan olmuştu. Yine maç öncesi Karadeniz devi çok eleştiriliyordu ve yine zor bir dönemden geçiliyordu. Tabii galibiyet gollerini atan Onuachu, Berat ve Pepe'nin bu yıl takımda olmadığını belirtmek gerek. Ancak derbileri bir başka oynayan bordo mavililerin pazar günü yine savaşması bekleniyor.

LIGDE 102 KEZ KARŞILAŞTILAR

SÜPER Lig'in 11. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde bugüne dek 102 kez karşılaştı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 50 yıla yaklaşan rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 102 lig, 14 Ziraat Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 maçtan 52'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 174 gol atarken, Trabzonspor 154 gol sevinci yaşadı.

SAVİC GERİ DÖNÜYOR

19 Eylül'deki Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan ve 5 haftadır takımı yalnız bırakan Stefan Savic'in tedavi süreci tamamlandı. 33 yaşındaki stoper, Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş'in, maç eksiğine rağmen savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle Savic'i oynatması bekleniyor.

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