Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kadro dışı...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tuzla'da bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Doğan, yaptığı konuşmada, "Keşke hafta sonu galip gelip buraya gelseydik, mahcubuz. Ancak Şenol Güneş hocamızla birlikte bu mahcubiyeti telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı. Doğan, bir taraftarın, "Kadro dışılar gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sahadaki performanstan ne ben ne yönetim ne Şenol Güneş ne de taraftarlar memnun değil. Bu konuda alınacak önlemleri hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiririz. Şu an böyle bir talep yok ancak kulüp olarak değer kaybının önüne geçmek zorundayız."

TRANSFER LİSTESİ HAZIRLIYOR

Teknik kadro ve yönetim arasındaki uyumdan da bahseden Doğan, "Teknik kadromuzun ihtiyaçları doğrultusunda yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Şenol hocamız ve ekibi çalışıyor. Milli arada yeni oyuncu isimleri gündeme gelmeye başlayacak. Bu isimler üzerinde çalışacağız. Kararları hocamız Şenol Güneş verecek, o nasıl takdir ederse sahada onu göreceğiz" dedi.