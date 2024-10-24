Fırtına ilk peşinde

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde, bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılırken, bu maçlarda 3 ayrı çalıştırıcı görev yaptı. Abdullah Avcı ile Sivas'tan 0-0'lık beraberlikle dönen Fırtına'nın İhsan Derelioğlu ile Eyüpspor ile oynadığı maç da 0-0 bitti. Trabzonspor, 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile de Gaziantep FK ile 0-0, Hatayspor ile de 1-1 berabere kaldı.

HIZLI OYUN VE PRES

Şenol Güneş, takımın oyun anlayışını değiştirme kararıyla, oyuncularının hız ve çevikliğini ön plana çıkaracak bir sistem üzerinde duruyor. Hızlı paslaşmalar ve presle rakiplerini boğmayı hedefleyen 72 yaşındaki hoca, böylece maç içinde yüksek tempoda oynamayı planlıyor. Bu yeni strateji, takıma hem öz güven kazandıracak hem de taraftarların coşkusunu artırmayı hedefliyor.

SADECE 1 GOL ATTI

Bordo mavili takım, deplasmanda gol atmakta zorluk yaşadı. Karadeniz devi; Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında fileleri sarsamazken; sadece Hatayspor maçında 1 gol buldu. Trabzonspor'un deplasmandaki tek golünü forvet Simon Banza kaydetti.

SAVIC'TEN ZİYARET

Stefan Savic, Trabzonspor U19 ile oynacağı maç için Trabzon'a gelen ülkesi Karadağ'ın takımı Buducnost Podgorica'yı ziyaret etti. Karadağ ekibi, Trabzonspor'un 33 yaşındaki stoperine isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Fırtına, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü. Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 8'e 4 dar alan geçiş oyunuyla devam eden idman, taktik oyun ve çift kale maçla sona erdi.

4 MAÇTA 4 PUAN

Süper Lig'de 8 hafta sonunda 12 puanı bulunan Trabzonspor, puanların 4'ünü sadece dış sahada toplayabildi. Karadeniz devi, 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak deplasman maçlarında 1 puan ortalaması ile oynadı. Fırtına, iç sahada ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 8 puan çıkardı.

AYDIN YÖNETECEK

Cumartesı saat 19.00'da oynanacak Göztepe-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Fırtına, Bursa bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi aldı. Bordo mavililer, Aydın ile çıktığı son maçta Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.