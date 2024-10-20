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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 15:41
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Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün oynanan RAMS Başakşehir müsabakasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından anaerobik oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

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