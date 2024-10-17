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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor’un gururları

Türkiye’nin en pahalı 20 yerli forveti arasında Enis Destan, Umut Bozok ve Poyraz Efe Yıldırım yer alıyor. Enis Destan, 4.6 milyon euro ile listenin ikinci sırasında.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor’un gururları

Türkiye'de en değerli yerli forvetler belli oldu. Listede Trabzonspor'da forma giyen isimler dikkat çekti. Transfermarkt verilerine göre, Türkiye'nin ilk 20 yerli santrforu arasında Enis Destan, Umut Bozok ve Poyraz Efe Yıldırım yer alıyor. İlk 20'de birden fazla oyuncusu bulunan başka takım yok. Destan, Türkiye'nin yerli golcüleri arasında en değerli ikinci isim. 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.60 milyon euro. Birinci sırada ise Enes Ünal var.

BOZOK 8. SIRADA

İnişli çıkışlı bir süreç yaşayan fakat Şenol Güneş'in gelişi ile yeniden kendini bulmak için bir fırsat yakalayan Umut Bozok, Türkiye'nin en değerli yerli golcülerinden biri. Bozok, 1.8 milyon euro ile sekizinci basamakta yer aldı.

Poyraz, Serdar'ı geçti

19 yaşındaki Poyraz Efe Yıldırım, 16'ncı sırada. 800 bin euro piyasa değerine kısa sürede yükselen futbolcu, Serdar Dursun gibi tecrübeli bir ismi geride bıraktı. Şenol Güneş, genç oyuncuyu zaman zaman A takıma entegre etmek adına oynatacak.

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