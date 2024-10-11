Potada galibiyet

TrabzonsporBasketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Finalspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 70-66 mağlup ederek bu sezon ligdeki 2. galibiyetini almayı başardı. Trabzonspor Basketbol Takımı, TBL'de 6. haftada 13 Ekim Pazar günü saat 17.45'te deplasmanda Bordo Sportif'e konuk olacak.

MİLLİ DAVET

2025 UEFA

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa playoff oynama hakkı kazanan Kadın Futbol Takımı'nın, 25 ve 29 Ekim tarihlerinde Ukrayna ile oynayacağı maçların geniş kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, orta saha Dilan Bora'ya da kadroda yer verdi.