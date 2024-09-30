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Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu!

Trabzonspor'da, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:39 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:47
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Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu!

Trabzonspor'da, Konyaspor maçında sakatlanan Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan A Spor'un haberine göre, yıldız ismin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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