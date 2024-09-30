Trabzonspor'da Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu!

Trabzonspor'da, Konyaspor maçında sakatlanan Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan A Spor'un haberine göre, yıldız ismin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.