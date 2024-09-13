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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da Orban mesaisi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor transfer sezonunun son gününde çok istediği Gift Orban'ı kadrosuna katmak için mesaisine yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte transfer sürecindeki son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Orban mesaisi

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Bu transferi gerçekleştirebilmek adına 22 yaşındaki oyuncuyla sözlü olarak anlaştıklarını söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan'ın kulübü Lyon ile de aradaki pürüzlerin önemli bir bölümünü giderdiği öğrenildi. Ancak transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel ise yabancı kontenjanının dolu olması olarak gözüküyor.

TEKLİFLER BEKLENİYOR

Kontenjanda yer açmak için 3 farklı oyuncuya gelen teklifleri değerlendiren Trabzonspor yönetim kurulu, oyuncuları ise takımdan ayrılmaya henüz ikna edemedi. Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Bardhi'yi istediklerini ısrarla dile getirirken Makedon oyuncu ayrılmaya sıcak bakmadı. Eğer Trabzonspor yabancı kontenjanında son gün de yer açamazsa Orban'ın satın alma opsiyonlu kiralık transferi gerçekleşmeyecek.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Lyon'un 22 yaşındaki forvet oyuncusu Gift Orban'ın 15 milyon euro piyasa değeri var. Yıldız oyuncu bu sezon oynadığı tek maçta 36 dakikada 2 gol atmayı başardı. Orban geçtiğimiz sezonu ise iki farklı takımda oynadığı 46 maçta attığı 15 gol ile tamamlamıştı.

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