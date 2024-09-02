Trabzonspor'da ‘gol orucu' sürüyor!

Süper Lig'e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başlangıç yapan Trabzonspor, 4'üncü hafta maçında Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, gol yollarındaki sorunu çözmek istiyor. Süper Lig'de 2'nci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi maçları nedeniyle 3'üncü hafta oynaması gereken Kayserispor maçı da ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bordo-mavili takımda oyuncular, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından 5'inci hafta maçında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.