Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da ‘gol orucu' sürüyor!

Trendyol Süper Lig’e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 10:59
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da ‘gol orucu' sürüyor!

Süper Lig'e golsüz beraberlikle başlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayırması sonrası deplasmanda oynadığı Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak başlangıç yapan Trabzonspor, 4'üncü hafta maçında Eyüpspor ile de golsüz berabere kaldı. Oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabilen bordo-mavililer, Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala özellikle forvet bölgesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor, gol yollarındaki sorunu çözmek istiyor. Süper Lig'de 2'nci haftayı BAY takım olarak geçiren Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi maçları nedeniyle 3'üncü hafta oynaması gereken Kayserispor maçı da ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bordo-mavili takımda oyuncular, milli ara nedeniyle verilen 3 günlük iznin ardından 5'inci hafta maçında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.

G.Saray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer!
F.Bahçe yılın bombasını patlatacak! Eski G.Saraylı...
DİĞER
Acun Ilıcalı ile genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan güzel haber geldi! Çağla Altunkaya hamile bebek geliyor!
TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
G.Saray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek
Maç sonu olay sözler! "Bu ligde olmamalı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! G.Saray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! 11:07
Trabzonspor'da flaş Şenol Güneş gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Şenol Güneş gelişmesi! 11:02
Trabzonspor'da ‘gol orucu' sürüyor! Trabzonspor'da ‘gol orucu' sürüyor! 10:59
Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları Spor yazarlarından Eyüpspor-Trabzonspor maçı yorumları 10:10
G.Saray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek G.Saray'dan kanat bombası! 5 isimden 1'i gelecek 09:37
2 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 2 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 09:35
Daha Eski
ZTK 1. tur kura çekimi ne zaman? ZTK 1. tur kura çekimi ne zaman? 09:30
Maç sonu olay sözler! "Bu ligde olmamalı" Maç sonu olay sözler! "Bu ligde olmamalı" 09:13
Amedspor - Kocaelispor maçı yayın bilgileri! Amedspor - Kocaelispor maçı yayın bilgileri! 08:53
Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! 01:30
Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..." 01:30
Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! Van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! 01:30