Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor
Son dakika transfer haberleri: Ülkemizde Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarını da terleten Mbaye Diagne ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, kariyerini Suudi Arabistan 2. Lig ekibi NEOM SC'de sürdüren Senegalli golcünün Süper Lig deviyle görüştüğünü öne sürdü. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılı ekipte bir kez şampiyonluk yaşayan Diagne, daha sonra yarattığı sorunlar nedeniyle farklı kulüplere kiralandı.
En sonunda ise bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e imza atan 32 yaşındaki oyuncu, buradan da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
Suudi Arabistan'da da istediğini bulamayan Mbaye Diagne'nin yeniden Süper Lig'e döneceği konuşuluyor.
Santrfor arayışlarını sürdüren Süper Lig devinin yıldız oyuncuyla iletişime geçtiği söylendi.
TRABZONSPOR'DAN DIAGNE HAMLESİ
Suudi Arabistan medyasında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, kısa bir süre önce Al-Qadsiah'a transfer olan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
1.91 boyundaki Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla gol krallığı tacını takmıştı.
Senegalli futbolcu 11 kez de ülkesinin formasını terletti. Diagne, bu maçlarda gol atamadı.
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