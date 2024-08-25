Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

TRABZONSPOR'DAN DIAGNE HAMLESİ Suudi Arabistan medyasında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, kısa bir süre önce Al-Qadsiah'a transfer olan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.