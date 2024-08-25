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Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

Son dakika transfer haberleri: Ülkemizde Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarını da terleten Mbaye Diagne ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, kariyerini Suudi Arabistan 2. Lig ekibi NEOM SC'de sürdüren Senegalli golcünün Süper Lig deviyle görüştüğünü öne sürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 15:56
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Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

Futbol kariyerine İtalya'da başlayan Mbaye Diagne, birçok farklı takımda forma giydi.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

2018 senesinde Kasımpaşa ile Süper Lig'e ilk kez adım atan golcü futbolcu, İstanbul ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

Attığı goller ve yaptığı sevinçlerle dikkatleri üzerine çeken Diagne, bir yıl sonra acil santrfor arayan Galatasaray'ın futbolcusu oldu.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

Sarı-kırmızılı ekipte bir kez şampiyonluk yaşayan Diagne, daha sonra yarattığı sorunlar nedeniyle farklı kulüplere kiralandı.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

En sonunda ise bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e imza atan 32 yaşındaki oyuncu, buradan da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

Suudi Arabistan'da da istediğini bulamayan Mbaye Diagne'nin yeniden Süper Lig'e döneceği konuşuluyor.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

Santrfor arayışlarını sürdüren Süper Lig devinin yıldız oyuncuyla iletişime geçtiği söylendi.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

TRABZONSPOR'DAN DIAGNE HAMLESİ

Suudi Arabistan medyasında yer alan ve Sabah'ın derlediği habere göre; Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, kısa bir süre önce Al-Qadsiah'a transfer olan Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Günün transfer bombası! Mbaye Diagne Süper Lig devine geliyor

1.91 boyundaki Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla gol krallığı tacını takmıştı.

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