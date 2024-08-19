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TRANSFER HABERLERİ Trabzonspor'dan Rey Manaj hamlesi! Teklif hazırlanıyor

Henüz golcüsünü bulamayan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Onuachu ve Weghorst'un yüksek maliyetinden kaçınan Bordo-Mavililer, Sivasspor'a Rey Manaj için teklif hazırlığında. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 13:53
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TRANSFER HABERLERİ Trabzonspor'dan Rey Manaj hamlesi! Teklif hazırlanıyor

Savunma ve orta saha bölgeleri için transferlerini yapan Trabzonspor, golcüsünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen sezon kiralık oynayan Nijeryalı Onuachu'nun bonservisini yüksek maliyeti sebebiyle Southampton'dan henüz alamayan Bordo-Mavililer, alternatifi olan Hollandalı Weghorst ile de Onuachu transferiyle benzer olarak yüksek bonservis ve maaş beklentisi sebebiyle anlaşma sağlayamadı.

Bu sebeple Fırtına, rotasını Sivasspor'un Arnavut forveti Rey Manaj'a çevirdi.

Akşam'ın haberine göre, Finansal Fair-Play limiti sebebiyle nakit harcamadan çekinen Trabzonspor'un, Manaj için bir miktar nakit ve takas oyuncu teklifine hazırlandığı öğrenildi.

Sivasspor ise henüz teklif yapılmadığını şu açıklamayla duyurdu:

''Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj'ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transfer teklifi gelmemiştir. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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