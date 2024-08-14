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Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk oluyor!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü Rapid Wien'e konuk olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:32
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Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk oluyor!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

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