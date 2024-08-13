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Trabzonspor'da Rapid Wien mesaisi!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 21:48 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 21:48
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Trabzonspor'da Rapid Wien mesaisi!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yapıldı.

Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Viyana'ya yarın saat 10.40'ta hareket edecek Trabzonspor, Allianz Stadyumu'nda TSİ 19.00'da karşılaşma öncesi son antrenmanını geçekleştirecek.

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